Dominik Greif refuse de se rendre en sélection
Imbroglio en Slovaquie.
Alors que la Slovaquie affrontera l’Irlande du Nord et le Luxembourg les 10 et 13 octobre prochains, les Faucons devront se passer de Dominik Greif, le gardien de l’Olympique lyonnais, qui a renoncé à se rendre au rassemblement du mois d’octobre. La raison ? Sa participation à la rencontre entre l’OL et Toulouse dimanche après-midi (1-2) qui aurait empêché le portier d’arriver à l’heure au rassemblement prévu lundi à 15h30 au camp d’entraînement de Senec.…
LB pour SOFOOT.com
