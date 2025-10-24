Djoul, l’ovni de l’Olympique novais

France 3 a posé ses caméras à l’Olympique novais pour sa deuxième saison des Héros du gazon . Et au milieu de cette équipe de peintres, le profil de Djouldi Salim, dit "Djoul", sort du lot. Un profil validé par Rolland Courbis en personne.

38 minutes de bagnole pour traverser Grande-Terre, attraper le ferry à Mamoudzou pour rallier Petite-Terre et l’aéroport international Marcel-Henry. 9h28 de Boeing via la compagnie Air Austral pour atterrir à Lyon Saint-Exupéry. 53 minutes de Ouigo et pour atteindre la gare d’Avignon TGV. 33 minutes sur la ligne 915 des bus ZOU pour être lâché dans le quartier de Bonpas. Et enfin, 44 minutes de marche en rab afin d’accéder, enfin, au stade du Moulin, à Noves, dans le nord des Bouches-du-Rhône. Sur le papier, il ne faut « que » 12 heures et 51 minutes porte-à-porte (et quelques temps morts) pour parcourir les 8 773 kilomètres séparant Tsingoni à Mayotte de l’enceinte de l’Olympique novais. En réalité, il aura fallu 22 ans à Djouldi Salim pour faire ce chemin.

