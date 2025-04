information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 22:23

Djibril Cissé, Omar Da Fonseca et Paul-Georges Ntep rejoignent l’équipe de Michou en Kings League

Djibril Cissé, Omar Da Fonseca et Paul-Georges Ntep rejoignent l’équipe de Michou en Kings League

Les drôles d’infos mercato du monde du football en 2025.

De nouveaux noms viennent s’inscrire au casting déjà bien clinquant de la Kings League, cette ligue de football à sept créée par Gérard Piqué. Ce jeudi, l’influenceur Michou a révélé sur Twitch que Djibril Cissé et Omar Da Fonseca seront les entraîneurs de l’équipe dont il est le gérant , « Génération Seven ». Plus tard dans la soirée, le vidéaste a aussi annoncé que Paul-Georges Ntep serait de la partie en tant que joueur. Le Camerounais, passé par Auxerre, Rennes, Saint-Étienne ou encore Guingamp, a pris sa retraite au mois de décembre dernier à seulement 32 ans. Il était libre depuis le mois de mars 2024 après une dernière expérience au Vietnam du côté du Hô Chi Minh-Ville FC.…

FL pour SOFOOT.com