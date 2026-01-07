 Aller au contenu principal
Dix raisons de ne pas regarder ce PSG-OM
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 22:24

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille disputent la tant attendue finale du Trophée des champions au Jaber Al-Ahmad International Stadium à Koweït City. Bien que tout le monde trépigne d’impatience en attendant le coup d’envoi (prévu pour 19h heure française), voici dix raisons de s’abstenir de savourer ce délicieux Classique.

→ Le Trophée des champions, tout simplement

Sincèrement, qui se souvient d’une finale marquante pour décrocher ce titre plus symbolique qu’historique ? Remporter ce trophée, qu’est-ce que ça procure comme émotions ? Qui se souvient de la joie intense des Lillois à Tel-Aviv, en 2021, ou de celle des Parisiens, toujours au même endroit, après avoir balayé Nantes l’année suivante ? Non, le Trophée des champions, c’était un apéritif sympa pour se mettre doucement dans la saison quand il avait lieu en plein été, un truc qu’on pouvait picorer après une bonne journée passée à la plage. Rien de plus.

→ 19h, c’est l’apéro devant Demain nous appartient !

Donner le coup d’envoi d’une finale un jeudi de janvier à 19h montre bien l’importance de l’évènement. D’une part, certains seront encore sur le chemin pour rentrer après une froide journée de travail (un trajet rendu encore plus chiant par la perspective de ce match). Mais le drame, c’est surtout l’incompatibilité avec la programmation de Demain nous appartient , le feuilleton phare de TF1.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
