Dites les clubs, vous avez quel âge pour fêter votre anniversaire chaque année ?
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 16:48

Comme les enfants, les clubs français ont pris l'habitude de rassembler chaque année ou presque tous leurs copains et copines dans le jardin pour célébrer leur anniversaire. Derrière l'impératif de valoriser et entretenir une culture club, cette tendance prend surtout les airs d'une belle trouvaille marketing pour faire marcher le tiroir-caisse.

Avertissement : cet article risque de heurter la sensibilité des personnes qui fêtent leur 28 ans et demi, autant que celles ou ceux qui pensent avoir inventé les « moisiversaires ».

Comment ? Vous n’avez pas reçu votre petit carton d’invitation ? Ce mardi, le Stade rennais fête en grande pompe son 125 e anniversaire. Un âge plus que canonique qui force le respect, pose l’institution et oblige les autres à laisser leur place dans les transports en commun. Pour ce faire, les Bretons d’Ille-et-Vilaine ont fait les choses en grand. Télévision à tube cathodique, artichaut et Romain Danzé sur le plateau, les Rouge et Noir ont fait péter leur abonnement au site de l’INA pour un clip qui sent les soirées diapos chez papy et permet de mettre en valeur le fameux « maillot anniversaire », décliné ici en deux exemplaires, qui sera vendu que 100 euros pièce (alors que l’occase de facturer ça 125 balles était pour une fois tout indiqué). Pour finir de porter le message publicitaire , un slogan à décoiffer de la bigoudène : « Il était une foi ».…

Par Mathieu Rollinger, 35 ans et trois-quarts pour SOFOOT.com

