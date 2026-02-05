« Disparu parce qu'il pleurait trop » : Cristiano Ronaldo moqué par des supporters saoudiens

On ne manque pas d’humour à Riyad. Parti bouder plusieurs jours après avoir vu son club Al-Nassr louper le coche pour Karim Benzema (qui a filé à Al-Hilal), Cristiano Ronaldo est sorti de sa grève mercredi. Ça a laissé de temps à certains supporters de faire une jolie vanne dans les rues de leur ville , de quoi rappeler à CR7, qui fête ses 41 ans ce jeudi, que l’on peut-être un dieu vivant dans son championnat mais que l’on peut aussi être tourné au ridicule.

After Cristiano Ronaldo missed Al-Nassr’s matches and training sessions, “wanted” posters were put up in Saudi Arabia. The posters jokingly claim that the 40-year-old is “missing because he has been crying too much” and say that his family is looking for him. pic.twitter.com/9HyQsXHDMq…

TJ pour SOFOOT.com