Disparition de Joey Jones, légende du pays de Galles et de Liverpool

Joey Jones, légende du football gallois et de Liverpool, s’est éteint à l’âge de 70 ans , rapporte la BBC. Si son nom est inconnu des plus jeunes, le défenseur gallois est l’une des figures du Liverpool qui a roulé sur l’Europe à la fin des années 70.

À jamais le premier

Avec les Reds , Joey Jones a remporté deux Ligues des champions back-to-back en 1977 et 1978 , et a été mis à l’honneur avec une banderole devenue mythique déployée lors de la finale 1977 contre le Borussia Mönchengladbach : « Joey ate the frogs legs, made the swiss roll, now he’s munching gladbach » (Joey a mangé les cuisses de grenouilles, a roulé les suisses, maintenant il mâche gladbach), en référence aux victoires contre Saint-Etienne et le FC Zurich.…

ARM pour SOFOOT.com