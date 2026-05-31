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Disparition d'une collégienne de 11 ans dans le Gers, un homme en garde à vue
information fournie par AFP 31/05/2026 à 18:41

Un homme a été placé en garde à vue après la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance, dans le Gers ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Un homme a été placé en garde à vue après la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance, dans le Gers ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Un homme a été placé en garde à vue après la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance (Gers), une commune rurale qui se mobilise pour tenter de la retrouver lors d'une battue dimanche.

Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois vendredi vers 15H00, devant le collège du bourg, dans le véhicule du suspect. Depuis, l'inquiétude grandit. Des affichettes à l'effigie de l'enfant sont disséminées dans la commune située à environ 80 km au nord-ouest de Toulouse.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Lyhanna mesure 1,57m. Elle a des yeux et des cheveux longs marrons. Elle portait un débardeur marinière à grosses rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a annoncé lors d'une conférence de presse dimanche l'ouverture d'une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure". Elle a également précisé qu'un suspect, un homme de 41 ans, a été placé en garde à vue samedi. Cette garde à vue a été prolongée jusqu'à lundi.

Devant les enquêteurs, cet habitant du Gers s'est défendu, affirmant qu'il avait déposé la jeune fille à la piscine de la commune. Mais ces "informations ont été jugées incohérentes et imprécises", selon Mme Meyer.

La magistrate a souligné que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste.

- Hélicoptères et drones -

Une centaine de gendarmes sont mobilisés depuis vendredi, a indiqué le lieutenant de gendarmerie, Philippe de Laforcade. Ils ont été rejoints par une équipe cynophile. Un hélicoptère et des drones sont également déployés.

"La rivière Gers et les points d'eau proches de Fleurance ont été, ou sont en cours de sondage par des plongeurs", a ajouté le lieutenant.

"Nous sommes vidés, fatigués et toute cette situation est surréaliste, on ne comprend pas comment on en est arrivé là", a témoigné auprès de l'AFP Julie Bodart, tante de la jeune fille. "La petite n'aurait jamais fugué", a-t-elle assuré.

Mme Bodart a également posté des avis de recherche sur Facebook avec une photo de sa nièce portant les mêmes vêtements que le jour de sa disparition.

"Nous espérons juste que Lyhanna soit sauve et ne manque de rien là où elle est", a-t-elle dit, annonçant qu'une battue était en cours dimanche après-midi avec environ 400 personnes venues de Fleurance et des alentours.

Dimanche, le maire, Grégory Bobbato a participé à une réunion de crise avec les forces de l'ordre. Il a annoncé qu'un "centre de coordination des aides volontaires" avait été ouvert dans l'espace culturel et sportif de la commune, sur ordre de la gendarmerie, pour "faciliter le travail des agents mobilisés".

L'édile a aussi précisé qu'un périmètre de sécurité avait été mis en place autour de la base de loisirs, où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers.

Grégory Bobbato apporte son "soutien" à la famille de Lyhanna et à ses proches. "Nous restons tous mobilisés et à l'écoute des consignes données par les autorités compétentes", a-t-il souligné dans un communiqué.

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