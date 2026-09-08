« Discussions avancées » entre Dunkerque et une tête brûlée

Libre comme l’air… ou pas. L’attaquant M’baye Niang est sans contrat depuis la fin de sa pige turque au S.K. Gençlerbirliği, club d’Ankara pour la faire simple. Le marché des joueurs sans contrat étant éternel, ce mardi, L’Équipe a révélé que l’ancien international sénégalais (23 matchs, 4 buts) aurait trouvé un accord avec Dunkerque . « Les discussions sont avancées » pour un accord d’un an avec une deuxième année en option .

La Ligue 2, une première pour Niang

Après avoir zigzagué entre Caen, Montpellier, Rennes, Bordeaux et Auxerre au sein de l’Hexagone, le tout entrecoupé de jolies frasques, l’attaquant de 31 ans pourrait connaître la Ligue 2 pour la première fois de sa carrière . En signant dans le Nord, l’ancien de l’AC Milan retrouverait Steven Nzonzi, qu’il a côtoyé lors de ses années rennaises entre 2020 et 2021.…

AC pour SOFOOT.com