Direction Paris pour Pierre Lees-Melou ?
Allez, cette fois-ci, c’est la bonne !
L’Olympique lyonnais était proche de s’offrir les services de Pierre Lees-Melou, c’est finalement le Paris FC qui est en passe de signer le milieu de terrain de 32 ans après avoir trouvé un accord avec Brest, selon les informations de L’Équipe . Le président du PFC Pierre Ferracci avait annoncé ce dimanche sur RMC attendre encore « trois-quatre » recrues dans la semaine. On imagine donc le Brestois faire partie du lot.…
ARM pour SOFOOT.com
