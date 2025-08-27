 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Direction Paris pour Pierre Lees-Melou ?
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 10:06

Allez, cette fois-ci, c’est la bonne !

L’Olympique lyonnais était proche de s’offrir les services de Pierre Lees-Melou, c’est finalement le Paris FC qui est en passe de signer le milieu de terrain de 32 ans après avoir trouvé un accord avec Brest, selon les informations de L’Équipe . Le président du PFC Pierre Ferracci avait annoncé ce dimanche sur RMC attendre encore « trois-quatre » recrues dans la semaine. On imagine donc le Brestois faire partie du lot.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
