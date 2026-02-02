Direction l'Espagne pour Ademola Lookman
Mira, hombre ! C’est bel et bien en Espagne qu’ Ademola Lookman (28 ans) poursuivra sa carrière. Sur le départ de l’Atalanta Bergame depuis l’été dernier, et annoncé un temps du côté de Fenerbahçe, l’international nigérian (41 sélections) a finalement choisi l’Atlético Madrid du Cholo Simeone pour continuer ses accélérations fulgurantes, moyennant la coquette somme de 40 millions d’euros et un contrat de quatre ans et demi.
¡Bienvenido, Ademola Lookman! 🇳🇬👋🏼 pic.twitter.com/ebwo2njlm0…
