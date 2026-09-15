Dino Toppmöller va être limogé par le RC Lens

Ça travaille toujours aussi bien à Lens ? Arrivé cet été sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller quitte déjà son poste. D’après une information de L’Équipe , l’entraîneur des Sang et Or va être limogé par sa direction. Le technicien allemand ne coachera pas son équipe contre l’AS Monaco vendredi. Son adjoint Yannick Cahuzac est sur la shortlist pour reprendre la tête de l’équipe première.

Des résultats contrastés

Son aventure à Lens avait pourtant bien démarré avec le gain du Trophée des champions contre le PSG. Les Artésiens avaient ensuite gagné contre Auxerre avant de s’incliner à deux reprises en Ligue 1, à Strasbourg puis face à Lorient. La victoire sur le gong en Ligue des champions contre le Slavia Prague avait redonné de l’allant à son équipe, qui avait accroché un nul contre Le Mans le week-end dernier. Ces résultats contrastés ont dû peser dans la décision de la direction lensoise. Les raisons de ce départ n’ont toutefois pas encore été communiquées par le club.…

MBC pour SOFOOT.com