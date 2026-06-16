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Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 10:06

Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens

Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens

Nouvelle ère. C’est désormais officiel : Dino Toppmöller s’est engagé avec le RC Lens . Le natif de Wadern a paraphé un contrat avec l’écurie Sang et Or jusqu’en 2028 . Libre depuis janvier dernier, le tacticien allemand s’apprête à découvrir la ferveur artoise.

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