Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens
Nouvelle ère. C’est désormais officiel : Dino Toppmöller s’est engagé avec le RC Lens . Le natif de Wadern a paraphé un contrat avec l’écurie Sang et Or jusqu’en 2028 . Libre depuis janvier dernier, le tacticien allemand s’apprête à découvrir la ferveur artoise.
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