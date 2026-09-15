Dino Toppmöller entre dans l'histoire du RC Lens

28 jours, c’est quoi ? Un petit mois, quatre semaines, quelques centaines d’heures. Mais aussi la durée du mandat de Dino Toppmöller à Lens, arrêté net ce mardi matin.

L’occasion pour le coach allemand de briguer le record de la plus courte période entre le premier et le dernier match d’un entraîneur des Sang et Or depuis l’après-guerre . Six petits matchs au compteur et 28 soirées, qui viennent donc griller sur le fil les 7 rencontres du mandat Guy Roux au club, en 2007.…

ABS pour SOFOOT.com