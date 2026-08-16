Dino Toppmöller bénéficie de son groupe au complet face au PSG

Le début de la saison, c’est maintenant. Alors que Lens va défier le PSG à Bollaert ce dimanche soir pour son premier match officiel de la saison avec le Trophée des champions, Dino Toppmöller pourra compter sur ses meilleurs éléments à l’exception de Thorgan Hazard .

Thauvin en capitaine, la recrue Ivanović présente

Après avoir remporté la Como Cup et une défaite face à Sunderland (0-2) lors de la pré-saison, Lens débute sa saison 2026-2027 face au PSG pour le Trophée des champions ce dimanche soir. Pour ce match de gala, Dino Toppmöller pourra compter sur ses joueurs cadres , à l’instar de Florian Thauvin, fraîchement nommé capitaine des Sang et or, mais également d’Odsonne Édouard un temps annoncé incertain pour une gêne à l’adducteur. Les nouvelles recrues comme Michaël Cuisance et Franjo Ivanović auront également un rôle à jouer. Seul Thorgan Hazard manque à l’appel , suspendu après avoir reçu un carton rouge lors de la dernière journée de Pro League face à l’Union Saint-Gilloise lorsqu’il évoluait encore à Anderlecht.…

LB pour SOFOOT.com