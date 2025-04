information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 09:14

Dimitri Payet visé par une plainte pour violences physiques et psychologiques au Brésil

Dimitri Payet visé par une plainte pour violences physiques et psychologiques au Brésil

D’après un procès-verbal consulté et relayé par l’AFP, une avocate brésilienne de 28 ans, Larissa Ferrari, a porté plainte fin mars contre Dimitri Payet pour des faits de « violence physique et psychologique » . La police civile de Rio a confirmé l’ouverture d’une enquête, placée sous le sceau de la confidentialité.

La plaignante affirme avoir rencontré le joueur via Instagram en août 2023, avant d’entamer une relation amoureuse avec lui, loin de la famille du joueur restée en France. « En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions » , a-t-elle confié à l’AFP.…

CV pour SOFOOT.com