Dimitri Payet mis en examen pour violence psychologique

La douche froide pour Dimitri.

Comme rapporté par le média brésilien, Globo Esporte, le parquet de l’État de Rio de Janeiro (MRPJ) a inculpé Dimitri Payet pour violence psychologique , à l’encontre de l’avocate brésilienne Larissa Ferrari. L’ancien Marseillais, qui s’est vu résilier son contrat avec Vasco, entretenait une relation extra-conjugale avec la femme de 28 ans entre fin 2024 et mars 2025. Dans un procès-verbal datant de mars dernier, elle avait notamment affirmé avoir « été agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur [son] corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle ». Elle avait ensuite porté plainte fin mars pour des faits de « violence physique et psychologique ». …

RFP pour SOFOOT.com