Harry Kane sacré à Londres !

Première joie. Harry Kane a remporté le trophée de meilleur buteur de la saison lors de la cérémonie du Ballon d’or. Avec 73 pions en 65 apparitions en club et en sélection, le numéro neuf du Bayern a rendu une copie plus que louable, ne laissant que des cauchemars aux adversaires.

Ses caramels sont accompagnés de trois trophées collectifs : la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe. Déjà lauréat du Soulier d’or européen, le grantatakan ajoute donc une nouvelle récompense à sa collection.…

SW pour SOFOOT.com