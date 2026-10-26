La cérémonie du Ballon d'or au soutien de Christophe Gleizes

Plus que jamais, FreeGleizes. À l’occasion de la cérémonie du 70 e Ballon d’or, un hommage a été rendue à notre ami Christophe Gleizes, enfermé depuis 1 an, 3 mois et 27 jours en Algérie . Christophe, le monde du foot et tes amis pensent à toi ! Par les voix de Thierry Henry et Kate Scott, maîtres de cérémonie de la soirée, le monde du football s’est associé à la lutte pour la liberté de la presse.

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SF pour SOFOOT.com