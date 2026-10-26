Le carton plein du Barça féminin au Ballon d'Or

Si vous vous ennuyez un petit peu avec la domination du Paris Saint-Germain, alors ce n’est rien avec celle du Barça sur le football féminin. Comme en 2024, les Blaugranas ont réalisé un quadruplé de haute volée (Liga, Copa, Supercopa et Ligue des champions) avec 130 pions inscrits en trente journées de championnat et quinze points devant le Real Madrid.

Forcément, une telle superiorité se devait d’être récompensée. En attendant la remise du Ballon d’Or féminin qui risque d’être Alexia Putellas pour la troisième fois, tous les autres trophées ont déjà été raflés par les Catalanes. À commencer par le trophée Kopa, qui ne bouge pas de la ville puisque Vicky Lopez conserve ce titre au même titre que Lamine Yamal. Loin d’être immérité, avec sa quinzaine de buts et de passes décisives. Le Trophée Yachine quittera définitivement Londres, passant d’Hannah Hampton à Cata Coll , devenue vraie patronne dans les cages du Camp Nou.…

MP pour SOFOOT.com