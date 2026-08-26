Bodö/Glimt rejoue moins de 24 heures après son barrage de Ligue des champions

Pas de report pour les pêcheurs.Ce mardi soir, Bodø/Glimt s’est qualifié pour la deuxième saison consécutive en phase de poule de Ligue des champions en battant les Néerlandais du NEC Nimègue six à un à l’issue des matchs aller et retour. Néanmoins, ce n’est pas pour cela que les Norvégiens n’en finissent plus surprendre.

Sur la même lignée que la saison dernière

La fête a dû être de courte durée puisque moins d’un jour après la rencontre, les Jaune et Noir disputent ce mercredi une rencontre de premier tour de la Coupe de Norvège, sur le terrain de Fauske/Sprint, à une cinquantaine de kilomètres de chez eux. Une compétition qu’ils connaissent bien puisqu’ils en sont les tenant en titre. Après la plus grande saison de l’histoire du club, les hommes de Kjetil Knutsen repartent sur les mêmes bases.…

AC pour SOFOOT.com