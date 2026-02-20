Dijon repasse leader devant Rouen, Sochaux toujours dans la course

Le trio de tête sera difficile à destituer. C’est peut-être le grand enseignement de cette 22 e journée de National. Alors que Sochaux, troisième, est allé s’imposer à Caen en fin de match (3-1) , et que Rouen s’est pris les pieds dans le tapis à Diochon contre Le Puy (1-1) , Dijon conforte sa place de leader du National . Les coéquipiers de Julio Tavarès et Jordan Marié ont battu Villefranche (2-1) . Trois points séparent les trois premiers.

Samy Baghdadi offre la victoire au @FCSM_officiel sur penalty ? Encore 10 minutes de jeu (2-1) Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/dCpBSXtzod…

UL pour SOFOOT.com