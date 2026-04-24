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Nouveau revers pour John Textor
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 20:29

Nouveau revers pour John Textor

Nouveau revers pour John Textor

Nouvelle carte débloquée. Alors que le tribunal de l’État de Rio de Janeiro a condamné l’OL à verser l’équivalent de 21 millions d’euros à Botafogo, John Textor a subi un nouveau revers juridique ce vendredi .

Une mise à l’écart temporaire

Comme annoncé par le club carioca, John Textor a été écarté de la direction de Botafogo sur fond de conflit financier par une cour d’arbitrage brésilienne. Dans son communiqué, Botafogo indique qu’il s’agit d’une suspension « temporaire » de la gestion du club. L’institution qui a remporté la Copa Libertadores 2024 a toutefois annoncé qu’il allait prendre : « toutes les mesures utiles pour faire réexaminer cette décision » .

LB pour SOFOOT.com

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