Dijon cartonne QRM, Bourg-en-Bresse n’est plus lanterne rouge
information fournie par So Foot 17/10/2025 à 21:42

Dernière équipe invaincue du championnat, Dijon s’est bien rattrapé de son faux-pas à Aubagne la semaine dernière (1-1). Sur sa pelouse, le DFCO n’a fait qu’une bouchée de QRM (4-1). Deux buts par mi-temps, ça a servi du poulet à Gaston-Gérard. Malgré la réduction du score signée Moujetzky à dix minutes du terme, les Normands repartent avec une belle indigestion et ne sont plus qu’à deux unités de la zone rouge, tandis que les Bourguignons confortent leur troisième place sur le podium, à égalité de points (17) avec Orléans, court vainqueur du SM Caen (2-0) qui chute au septième rang.

Le haut de tableau se neutralise

Devant, le FC Rouen reste seul leader après sa victoire, la cinquième d’affilée, face au Paris 13 Atlético (3-0). Les joueurs de la capitale enchaînent pour leur part un septième match sans gagner, leur dernier succès remonte au 22 août dernier. Derrière les Rouennais, le FC Versailles réalise la mauvaise opération de la soirée en rentrant de Fleury sur un score nul et vierge et un match sans aucun tir cadré ! Avec 20 points, les Yvelinois sont pris en tenaille, à trois longueurs derrière le FCR et trois devant Dijon et Orléans.…

JD pour SOFOOT.com

