La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan
La première fois que Mbappé défend cette saison.
Alors qu’Orelsan a dévoilé son nouvel album La fuite en avant , un morceau a attiré l’attention. Dans son titre Petite Voix , le rappeur français tacle la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen , son club de cœur « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Une déclaration qui fait écho à la mauvaise gestion du club par la famille de Kylian depuis un an.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
