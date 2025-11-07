Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole
Objectif qualif.
Ce vendredi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la trêve internationale de novembre. Pas encore qualifiée pour le Mondial 2026, la Roja affrontera la Géorgie samedi et la Turquie le 18 novembre, qu’elle a déjà battue lors de la phase aller. Blessé avant le dernier rassemblement, Lamine Yamal fait son retour . Il est accompagné par ses coéquipiers du Barça Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres et Fermin Lopez.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
