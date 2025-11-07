Mons Bassouamina : « Le ballon étoilé nous a tous fait rêver »

L’an dernier, à la même époque, Mons Bassouamina préparait dans le froid hivernal et auvergnat un déplacement à Ajaccio. Ce jeudi, au lendemain de cette victoire historique et avant quelques cours d’anglais, l'attaquant de 27 ans a pris une trentaine de minutes pour présenter ce club atypique. Et revenir sur son parcours personnel, pas totalement linéaire.

L’AS Monaco est prévenue. Après un déplacement périlleux à Bodo-Glimt, c’est un autre voyage délicat qui les attend : à Paphos, le 26 novembre prochain. L’équipe surprise de cette Ligue des champions 2025 a remporté, ce mercredi, la première victoire de son histoire dans la compétition, contre Villarreal (1-0) et n’a perdu qu’un match (5-1 contre le Bayern Munich). Les deux matchs nuls contre l’Olympiakos et le Kairat Almaty les classent 20 es , une place derrière les Monégasques (5 points également). Un parcours qui n’aurait peut-être jamais existé sans le spectaculaire but en tour préliminaire d’un Franco-Congolais passé par la Ligue 2 et le National (Nancy, Boulogne, Bastia-Borgo, Pau et Clermont) : Mons Bassouamina.

À mi-chemin de la phase de groupe, ça fait quoi de se réveiller le matin et de voir son club 20 e , devant Naples, l’OM et la Juventus en Ligue des champions ? …

Propos recueillis par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com