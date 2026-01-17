Difficile tombeur d'Auxerre, Lens repasse leader

Lens 1-0 Auxerre

But : Saïd (65 e ) pour les Sang et Or

Roger Boli a donné le ton en donnant le coup d’envoi fictif de la rencontre. Béret à la main, l’attaquant a fait un une-deux avec Lassine Sinayoko, a salué la tribune Marek, Adrien Thomasson, Wesley Saïd. Il joue collectif, l’après-midi le sera. On ne sait pas si ces actuels joueurs de Lens seront aussi bien reçus à Bollaert dans dix, vingt ou trente ans, mais après leur victoire difficile contre Auxerre, on a une petite idée.…

UL pour SOFOOT.com