Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann

C’était un des fils rouges de cette fin de saison à Madrid. Et si, après tant de désillusions, Antoine Griezmann remportait la Ligue des champions ? C’est ce que beaucoup espéraient, mais Bukayo Saka est passé par là.

Éliminé par Arsenal aux portes de la finale, ce mardi soir, Griezmann a joué son dernier match dans la coupe aux grandes oreilles . Et son entraîneur Diego Simeone lui a rendu un bel hommage : « Quel passage ! Il a laissé une marque indélébile. Des buts incroyables, il sera à jamais dans l’histoire du club ! » …

EM pour SOFOOT.com