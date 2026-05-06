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Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 09:16

Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann

Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann

C’était un des fils rouges de cette fin de saison à Madrid. Et si, après tant de désillusions, Antoine Griezmann remportait la Ligue des champions ? C’est ce que beaucoup espéraient, mais Bukayo Saka est passé par là.

Éliminé par Arsenal aux portes de la finale, ce mardi soir, Griezmann a joué son dernier match dans la coupe aux grandes oreilles . Et son entraîneur Diego Simeone lui a rendu un bel hommage : « Quel passage ! Il a laissé une marque indélébile. Des buts incroyables, il sera à jamais dans l’histoire du club ! »

EM pour SOFOOT.com

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