Diego Costa envoie une ex-joueuse de Chelsea dans le décor à l’entraînement
Il ne changera jamais.
On avait quitté Diego Costa, samedi dernier, tête contre tête avec Martin Škrtel dans un match de charité à Stamford Bridge. L’ancien attaquant de Chelsea montre que même à 37 ans, en amical, il reste fidèle à sa réputation. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour avoir une nouvelle preuve.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
