Didier Domi : « Luis Enrique et Kompany jouent le style le plus difficile au monde »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse le match démentiel entre le club de la capitale et le Bayern Munich (5-4), à l'occasion d'une demi-finale aller qui restera gravée dans la légende de la Ligue des champions.

Maintenant que les émotions sont un peu retombées et que la lucidité est revenue, a-t-on assisté au plus grand match de l’histoire de la Ligue des champions ? Il faudra parler aux anciens (Rires.), mais je pense que personne n’avait jamais vu ça. À mes yeux, c’est la plus grande rencontre de C1 que j’ai jamais vue. Il y a eu le Inter-Barça (4-3) de l’année dernière, des confrontations extraordinaires dans les années 90/2000, mais des comme ça… C’est le match le plus haletant, le plus spectaculaire, tout le monde s’est rendu coup pour coup. C’était un combat de boxe. À un moment, tout le monde oubliait presque la défense ! C’était attaquer, attaquer, attaquer… Mais ce match va plus loin, il revient à l’essence même du football. C’est un jeu auquel on a presque tous joué petits, un sport populaire. Dans une vie un peu dure, c’est le sport et le football qui peut ramener des émotions. Voir ces deux équipes avec deux entraîneurs qui ont ramené cet ADN, c’était franchement fantastique. On assisté à quelque chose d’extraordinaire, presque une leçon de vie. Le foot, c’est un art, et je crois qu’ils ont élevé l’art à un niveau extraordinaire.

Quels sont les facteurs qui ont permis à cette rencontre de basculer dans la folie ? On dit souvent qu’une équipe a le caractère de son entraîneur. C’est l’ADN de Luis Enrique et Vincent Kompany qui est ressorti. Ils jouent le style le plus difficile au monde depuis la nuit des temps : attaquer et presser haut. Ils sont constamment en train de laisser 40-50 mètres derrière eux, avec beaucoup de risques et de situations de un contre un. Il faut défendre avec une concentration extrême, ce n’est pas facile pour les défenseurs. Les raisons de ce match ? La première, c’est la philosophie des deux coachs. La deuxième chose, c’est le talent. J’ai vu trois ailiers qui m’ont fait frissonner à chaque fois qu’ils avaient le ballon : Kvaratskhelia, Luis Diaz et Olise. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une telle performance de joueurs offensifs. C’était un peu la street ! Avec eux, tu ne sais jamais ce qui va se passer. C’est proche du géni

Propos recueillis par Vincent Miffon pour SOFOOT.com