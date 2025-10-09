Didier Domi : « Il faudra toujours créer des dribbleurs »

En marge de la sortie du numéro 230 du magazine So Foot consacré aux dribbleurs, Didier Domi, ancien latéral gauche du PSG et conseiller académique de la PSG Academy à Doha au Qatar, se livre sur ce sujet qui le passionne depuis de nombreuses années.

Dans le football actuel, la dimension physique est plus que jamais prédominante. Est-ce que cela participe à l’extinction des dribbleurs ? Ce n’est pas une vision que je partage. Quand tu regardes une équipe jouer, tu peux voir l’idée d’un entraîneur comme Luis Enrique ou Mikel Arteta jusqu’aux 30 derniers mètres. Mais derrière, qu’est-ce qui fait la différence ? Depuis une quarantaine d’années, les espaces se sont réduits entre les défenseurs centraux et les attaquants. On a donc beaucoup plus besoin de maîtrise du ballon et de dribbleurs pour ouvrir ces blocs. Pour illustrer ce que je dis, le professeur Daniel Memmert avait analysé tous les buts lors des Coupes du monde 2010 et 2014, ainsi que ceux de l’Euro 2016. Il en avait conclu que 86 % des buts comportaient, avant leur réalisation, au moins une touche de balle avec un score de créativité très élevé. On a donc encore plus besoin qu’avant des dribbleurs !

Le dribble résout tout. Il fait partie de ces gestes qui expliquent pourquoi les gens regardent du foot : parce qu’ils sont à la recherche du bonheur.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com