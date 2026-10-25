Didier Digard très frustré par l'arbitrage

Une décision qui fait causer. Mené 4-0 à l’entame du dernier quart d’heure, Le Havre est passé à un cheveu de ramener un nul totalement improbable de Marseille . Cela s’est notamment joué à une décision de M. Turpin, qui n’aura pas accordé de penalty au bout du temps additionnel pour une main phocéenne. « Pour récompenser les joueurs et leur état d’esprit, j’aurais aimé ce penalty , a réagi Didier Digard après la rencontre au micro de L1+. Pour moi il y a main. Le souci, c’est que ça freine l’action quoi qu’il arrive. Il ne peut pas s’amener le ballon de la même manière, c’est gênant. »

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TB pour SOFOOT.com