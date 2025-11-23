Didier Digard regrette un manque de « conviction »
Une défaite 3-0, et quelques maux.
À la suite de la défaite du Havre sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans une rencontre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, Didier Digard s’est montré plutôt satisfait du rendement de ses joueurs. Mais au-delà de la philosophie de jeu respectée par ses hommes, l’entraîneur du HAC a tout de même mis en avant un petit bémol . « On s’est donné l’opportunité de bien faire, mais on a manqué de conviction dans le dernier geste » , a ainsi regretté l’ancien milieu de terrain, en conférence de presse.…
