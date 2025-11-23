 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Didier Digard regrette un manque de « conviction »
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 09:53

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

Une défaite 3-0, et quelques maux.

À la suite de la défaite du Havre sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans une rencontre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, Didier Digard s’est montré plutôt satisfait du rendement de ses joueurs. Mais au-delà de la philosophie de jeu respectée par ses hommes, l’entraîneur du HAC a tout de même mis en avant un petit bémol . « On s’est donné l’opportunité de bien faire, mais on a manqué de conviction dans le dernier geste » , a ainsi regretté l’ancien milieu de terrain, en conférence de presse.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank