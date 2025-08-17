Didier Digard a « besoin » de renforts offensifs

Le mercato n’est pas terminé, même (et surtout ?) pour les clubs qui ont le moins d’argent.

Plus petit budget parmi les membres de Ligue 1 (avec 25 millions d’euros, et à égalité avec Angers), Le Havre n’a pas encore déboursé un centime d’euro en transferts malgré neuf nouveaux joueurs (tous arrivés gratuitement). Cependant, Didier Digard considère qu’il va falloir des renforts pour obtenir le même objectif que la saison passée : le maintien dans l’élite.…

FC pour SOFOOT.com