Didier Digard a « besoin » de renforts offensifs
17/08/2025 à 13:50

Didier Digard a « besoin » de renforts offensifs

Didier Digard a « besoin » de renforts offensifs

Le mercato n’est pas terminé, même (et surtout ?) pour les clubs qui ont le moins d’argent.

Plus petit budget parmi les membres de Ligue 1 (avec 25 millions d’euros, et à égalité avec Angers), Le Havre n’a pas encore déboursé un centime d’euro en transferts malgré neuf nouveaux joueurs (tous arrivés gratuitement). Cependant, Didier Digard considère qu’il va falloir des renforts pour obtenir le même objectif que la saison passée : le maintien dans l’élite.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Décès de Richard Tylinski, ancien Vert
    Décès de Richard Tylinski, ancien Vert
    information fournie par So Foot 17.08.2025 13:40 

    Vert, mais aussi Bleu. Âgé de 87 ans, Richard Tylinski est décédé ce samedi 16 août 2025 . L’ancien défenseur était connu pour son passage à Saint-Étienne, où il a évolué pendant douze ans de 1954 à 1966 et avec qui il a remporté le championnat de France à deux ... Lire la suite

  • Manchester City lâche un de ses joyaux
    Manchester City lâche un de ses joyaux
    information fournie par So Foot 17.08.2025 11:59 

    Il a 22 ans, mais Manchester City n’a pas le temps. Présent au club (où il a été formé) depuis plus d’une décennie, James McAtee quitte finalement les Sky Blues malgré son talent prometteur : ce samedi 16 août 2025, sur les réseaux sociaux, Nottingham Forest a ... Lire la suite

  • Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
    Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
    information fournie par So Foot 17.08.2025 11:51 

    Mattéo Guendouzi n’ira sans doute pas se faire voir chez les Grecs. Car en match amical, le milieu de terrain a mis en colère les joueurs d’Atromitos : à la demi-heure de jeu, le Français de la Lazio s’est rendu coupable d’une faute et a laissé traîner sa semelle ... Lire la suite

  • Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone
    Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone
    information fournie par So Foot 17.08.2025 11:24 

    Certes, le score ne laisse place à aucun débat sur la différence de niveau entre les deux équipes. Mais malgré le 3-0 infligé à Majorque lors de la première journée de Liga, Barcelone entend déjà certaines critiques s’installer. La cause ? L’arbitrage et des faits ... Lire la suite

