Didier Deschamps veut de l’humilité pour le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Pas de relâchement

Interrogé en conférence de presse à la veille du match face à l’Azerbaïdjan , Didier Deschamps a prévenu ses troupes face à un possible relâchement contre une nation moins clinquante : « C’est difficile de préparer ces matchs. Le plus important, c’est de ne pas commencer le match en se disant qu’on va faire la différence d’un moment à un autre. Ils (l’Azerbaïdjan) restent sur un match nul contre l’Ukraine (1-1) , sept joueurs jouent à Qarabag, qui fait un bon début de parcours en Ligue des champions. On respecte tous les adversaires. » …

CDB pour SOFOOT.com