Didier Deschamps veut de l'humilité pour le match entre la France et l'Azerbaïdjan
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 13:18

Didier Deschamps veut de l’humilité pour le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Didier Deschamps veut de l’humilité pour le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Pas de relâchement

Interrogé en conférence de presse à la veille du match face à l’Azerbaïdjan , Didier Deschamps a prévenu ses troupes face à un possible relâchement contre une nation moins clinquante : « C’est difficile de préparer ces matchs. Le plus important, c’est de ne pas commencer le match en se disant qu’on va faire la différence d’un moment à un autre. Ils (l’Azerbaïdjan) restent sur un match nul contre l’Ukraine (1-1) , sept joueurs jouent à Qarabag, qui fait un bon début de parcours en Ligue des champions. On respecte tous les adversaires. »

CDB pour SOFOOT.com

Sport
