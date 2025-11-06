 Aller au contenu principal
Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 15:09

Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

Imiter le modèle Luis Enrique.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour les deux matchs face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan en novembre. Une liste marquée par la présence de huit attaquants, plus Michael Olise , rangé dans la case « milieu de terrain » . Le sélectionneur de l’équipe de France souhaite « s’adapter afin de trouver la meilleure solutions par rapport aux joueurs » dont il dispose. « L’objectif est d’avoir l’équipe la plus dangereuse et la moins lisible pour l’adversaire. »

CDB pour SOFOOT.com

