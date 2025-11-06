Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible
Imiter le modèle Luis Enrique.
Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour les deux matchs face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan en novembre. Une liste marquée par la présence de huit attaquants, plus Michael Olise , rangé dans la case « milieu de terrain » . Le sélectionneur de l’équipe de France souhaite « s’adapter afin de trouver la meilleure solutions par rapport aux joueurs » dont il dispose. « L’objectif est d’avoir l’équipe la plus dangereuse et la moins lisible pour l’adversaire. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
