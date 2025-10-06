Didier Deschamps reste flou sur l'état physique de Kylian Mbappé

Prêts à voir un trio d’attaque Nkunku-Mateta-Coman ?

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a évidemment été interrogé sur la gestion physique de ses joueurs . Avec les nombreuses absences d’ Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Désiré Doué , le sélectionneur des Bleus a tenu à rassurer quant à la question et a affirmé que du turnover serait prévu : « Le constat, c’est que pour la grande majorité qu’ils arrivent fatigués. Ils arrivent d’une semaine à trois matchs. Je serai amené à plus répartir le temps de jeu qu’en septembre. Ils sont tous aptes à jouer. » …

KM pour SOFOOT.com