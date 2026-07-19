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Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 09:45

Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki

Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki

Un feu de paille. A la suite de la première mi-temps catastrophique de l’équipe de France face à l’Angleterre ce samedi soir en petite finale de la Coupe du monde (0-4 à la pause), Didier Deschamps a procédé à quatre changements, dont celui de Ryan Cherki. Peu avant, le sélectionneur des Bleus s’était embrouillé avec l’attaquant de Manchester City .

Des images montrent en effet les deux hommes échangeant des mots et des gestes d’agacement, Cherki allant même jusqu’à tourner le dos à son entraîneur en faisant un geste de la main plutôt équivoque.…

JD pour SOFOOT.com

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