Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 15:12

Le petit nouveau de la classe.

Première convocation pour Maghnes Akliouche . Le milieu de Monaco va devenir le 73 e Monégasque à enfiler le maillot de l’équipe de France, après Axel Disasi. Didier Deschamps lui offre sa première chance avec les Bleus, une récompense logique pour celui qui a fini d’exploser la saison dernière avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, étant aussi élu meilleur joueur monégasque, et déjà buteur cette année face au Havre lors de la première journée de Ligue 1.…

TA pour SOFOOT.com

