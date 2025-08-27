Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche
Le petit nouveau de la classe.
Première convocation pour Maghnes Akliouche . Le milieu de Monaco va devenir le 73 e Monégasque à enfiler le maillot de l’équipe de France, après Axel Disasi. Didier Deschamps lui offre sa première chance avec les Bleus, une récompense logique pour celui qui a fini d’exploser la saison dernière avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, étant aussi élu meilleur joueur monégasque, et déjà buteur cette année face au Havre lors de la première journée de Ligue 1.…
