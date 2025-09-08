 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Didier Deschamps : « Le PSG n'est pas un adversaire de l'équipe de France »
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 12:56

À la veille de la réception de l’Islande dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps est revenu sur le feuilleton autour des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué . Alors que le Paris Saint-Germain a exprimé sa volonté de réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection après la victoire contre l’Ukraine, le sélectionneur des Tricolores a indiqué ce lundi que « le PSG n’était pas un adversaire ».

  • Est-ce que l'Espagne a déjà gagné la Coupe du monde ?
    Est-ce que l'Espagne a déjà gagné la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 08.09.2025 13:00 

    Lors de cette trêve internationale, l'Espagne a roulé sur la Turquie et la Bulgarie. Impressionnante de maîtrise, la Roja est sur une autre planète et part favorite d'un Mondial pour lequel elle n'est même pas encore qualifiée. Le milieu de terrain Mikel Merino ... Lire la suite

  • Mathys Tel, un destin en suspens
    Mathys Tel, un destin en suspens
    information fournie par So Foot 08.09.2025 12:52 

    Mathys Tel aurait pu connaître un meilleur été et il sait déjà qu'il vivre un automne frustrant, Thomas Frank ayant choisi de ne pas l'inscrire sur la liste des joueurs de Tottenham pour la phase de groupe de Ligue des champions. À 20 ans, l'attaquant de l'équipe ... Lire la suite

  • Aulas rend hommage à Depay après son nouveau record
    Aulas rend hommage à Depay après son nouveau record
    information fournie par So Foot 08.09.2025 12:37 

    Une véritable déclaration d’amour. Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Memphis Depay, tout juste nouveau meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, avec 51 buts au compteur. À travers un post Instagram, l’ancien président de l’OL n’a pas pesé ses mots concernant ... Lire la suite

  • Une porte de sortie pour André Onana ?
    Une porte de sortie pour André Onana ?
    information fournie par So Foot 08.09.2025 12:00 

    Des boulettes à la turque en préparation ? Actuellement en sélection, André Onana est attendu jeudi à Trabzonspor pour officialiser son prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison , selon l e Daily Mail. La Turquie n’a pas encore fermé les portes de son ... Lire la suite

