Didier Deschamps : « Le PSG n'est pas un adversaire de l'équipe de France »

Un protocole sanitaire digne du Covid-19 ?

À la veille de la réception de l’Islande dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps est revenu sur le feuilleton autour des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué . Alors que le Paris Saint-Germain a exprimé sa volonté de réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection après la victoire contre l’Ukraine, le sélectionneur des Tricolores a indiqué ce lundi que « le PSG n’était pas un adversaire ». …

MBC pour SOFOOT.com