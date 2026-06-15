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Didier Deschamps : « Le dernier champion du monde a perdu son premier match »
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 17:24

Didier Deschamps : « Le dernier champion du monde a perdu son premier match »

Didier Deschamps : « Le dernier champion du monde a perdu son premier match »

Il aurait préféré que l’Argentine perde son dernier match aussi.

A la veille du grand plongeon des Bleus, Didier Deschamps a tempéré l’importance du premier rendez-vous dans un Mondial lors de sa conférence d’avant-match : « Il n’est pas décisif parce qu’il y a deux autres rencontres et que dans les statistiques, le dernier champion du monde a perdu son premier match » , a-t-il rappelé en souvenir de la défaite infligée par l’Arabie saoudite à l’Argentine voici trois ans et demi. « Mais dans l’idéal, commencer par une victoire est la meilleure des choses. » Ouf !…

NB pour SOFOOT.com

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