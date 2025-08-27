Didier Deschamps justifie la sélection d'Adrien Rabiot
Cette fois, Rabiot est dans la bonne liste.
Quelques jours après avoir été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été appelé par Didier Deschamps en équipe de France ce mercredi pour les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
