 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 15:36

Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin

Didier Deschamps évoque les cas de Paul Pogba, Corentin Tolisso et Florian Thauvin

Un air de Russie 2018.

Comme à chaque annonce de liste des Bleus, Didier Deschamps a été interrogé sur les absents. Dont un qui ne surprend personne, évidemment : Paul Pogba, qui n’a pas encore retrouvé les terrains avec Monaco. « Il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football , s’est réjoui DD. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. »

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank