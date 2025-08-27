Didier Deschamps évacue la tentation d'un retour de Giroud

Le pari de la jeunesse.

Depuis le retour en Ligue 1 d’Olivier Giroud, l’hypothèse du retour de l’attaquant du LOSC en équipe de France est lourdement formulée. Après son but libérateur contre Monaco, le principal intéressé avait évoqué sa retraite internationale , survenue en mars dernier : « J’ai reçu un superbe hommage (au Stade de France, NDLR) . Pour moi, c’est fini. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu’il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c’est à eux d’écrire leur histoire. » …

MBC pour SOFOOT.com