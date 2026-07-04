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Upamecano, roc nation
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 12:02

Upamecano, roc nation

Upamecano, roc nation

Il lui aura fallu du temps, mais c’est désormais un fait : en 2026, Dayot Upamecano est le patron de l’arrière-garde française. Dans une équipe louée pour sa force de frappe offensive, le Munichois est l’un des maillons les plus importants de ces Bleus.

Certains débarquent en sélection comme une évidence, une validation de leur immense talent balancé aux yeux de tous dès leurs premiers pas devant une caméra. Pour beaucoup, la trajectoire est moins rectiligne. Un premier orteil trempé dans ce bouillon qu’est le football de haut niveau, des paliers franchis plus ou moins difficilement, des doutes avant la confirmation. Dayot Upamecano appartient plutôt à la deuxième catégorie. En club (un exil à Salzbourg avant de se faire un nom en Allemagne) comme en sélection, où après avoir fait ses débuts en septembre 2020, il reste une année entière sans être appelé par Didier Deschamps. Tant pis pour l’Euro 2021, le gamin d’Évreux attendra le Mondial au Qatar pour commencer à se faire un nom. Quatre ans plus tard, Raphaël Varane n’est plus dans les parages, et la défense bleue a un nouveau patron.

Upamecano va piano, Upamecano va sano

Depuis que l’équipe de France a posé le pied sur le sol américain, le jeune homme qui bégayait à chaque prise de parole face à la presse, capable de sautes de concentration en plein match, semble bien loin. Il a laissé place à un défenseur sûr de lui, particulièrement solide au duel. Une impression de puissance disséminée dans son sillage tout au long de son incroyable saison sous la tunique du Bayern. « Vu de l’extérieur, les gens pensent que je suis timide, que je parle peu. C’est sans doute lié au fait que j’ai parlé publiquement de mon bégaiement. Mais les gens qui me connaissent vous le diront. Je peux parler, bien sûr. C’est impossible de jouer au Bayern sans parler ! » , s’exclamait-il à l’automne dernier lors d’une interview accordée à L’Équipe .…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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