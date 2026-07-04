Ayyoub Bouaddi n’était pas prêt pour les Bleus selon Deschamps

Le choix des terres. Annoncé comme le futur de l’équipe de France, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter le Maroc pour cette Coupe du monde et le reste de sa carrière internationale. Dans les colonnes de The Athletic, le directeur technique national de la FFF Hubert Fournier est revenu sur le choix de la pépite lilloise et son impact sur le plan sportif pour l’équipe de France.

« Dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi »

L’ancien entraîneur de l’OL juge que Bouaddi est « une perte importante pour notre fédération, mais c’est son choix. C’est un talent que nous suivons depuis de nombreuses années et nous savons que, dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi. » Hubert Fournier raconte également que Didier Deschamps n’a pas retenu le joueur de 18 ans pour le Mondial car il estimait « qu’il n’était pas encore tout à fait prêt. Le Maroc lui offrait cette chance. Je peux comprendre son point de vue et son choix », détaille le DTN de la trois F.…

MBC pour SOFOOT.com