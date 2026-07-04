 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le commentaire raciste de José Luis Chilavert avant Paraguay-France
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 12:27

Le commentaire raciste de José Luis Chilavert avant Paraguay-France

Le commentaire raciste de José Luis Chilavert avant Paraguay-France

Quelques heures avant le huitième de finale de Coupe du monde entre la France et le Paraguay, José Luis Chilavert a été l’auteur d’une phrase raciste envers l’équipe de France. Le gardien de la sélection paraguayenne en 1998, qui avait perdu contre la France au but en or en huitième de finale ( cheh gros looser !), a répondu aux propos de Christophe Dugarry. Cette semaine, l’attaquant de France 1998 avait déclaré que « le Paraguay allait prendre une rouste  » ce samedi soir à Philadelphie.

Un sale type

En réponse à ce message de son ancien adversaire, Chilavert a écrit ceci sur son compte X : « Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde de 98, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique ». Un commentaire injustifié et à injure raciale contre les nombreux joueurs de l’équipe de France originaires du continent africain. Depuis la fin de sa carrière, José Luis Chilavert a multiplié les prises de parole racistes et homophobes au point que sa sale tronche est devenue l’un des visages de l’extrême droite au Paraguay.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.07.2026 17:03 

    Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8 e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    information fournie par So Foot 05.07.2026 16:17 

    Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires . Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank