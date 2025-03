information fournie par So Foot • 23/03/2025 à 12:33

Didier Deschamps et la réponse au problème « Baleglawic »

Petite colle pour DD.

En conférence de presse ce samedi soir à la veille de France-Croatie, Didier Deschamps a dû répondre à une question piège d’un journaliste au sujet de l’animation offensive croate et de son turn-over : la possible titularisation du jeune « Baleglawic », un jeune joueur « qui fait une grosse année 2025 » selon le reporter et surtout… qui n’existe pas.…

