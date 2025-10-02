Didier Deschamps et l’équipe de France comme « une bouffée d’oxygène »

Une parenthèse enchantée avec DD.

Ce jeudi, Didier Deschamps a expliqué ses choix et la gestion de son groupe en conférence de presse suite à l’annonce de sa liste pour les prochains matchs de qualification au Mondial. Notamment en évoquant le cas de Maghnes Akliouche : « On a deux matchs. Je ne sais pas ce qu’il va se passer mais s’il est là, c’est que je compte sur lui. Le temps de jeu, ça dépend comment ça se passe sur les deux matchs. Je n’ai pas l’habitude de faire des one shot. Être dans la liste c’est quelque chose d’important qui est censé lui donner de la continuité, de la confiance. » …

SF pour SOFOOT.com